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Расмус Бенгтссон
Статистика
Расмус Бенгтссон - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1986 (40), Малмё
#20 | Защитник
185 см | 79 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
13
5
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Мальме
0 : 3
27.02.2020
Вольфсбург
1' - 76'
Лига Европы, 1/16 финала
Вольфсбург
2 : 1
20.02.2020
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
12.12.2019
Мальме
1' - 90'
45'
Лига Европы, 5 тур
Мальме
4 : 3
28.11.2019
Динамо К
1' - 90'
2'
Лига Европы, 4 тур
Лугано
0 : 0
07.11.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
2 : 1
24.10.2019
Лугано
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 1
03.10.2019
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
1 : 0
19.09.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
1' - 90'
21'
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
1' - 90'
40'
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 0
15.08.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мальме
3 : 0
08.08.2019
Зриньски
1' - 90'
36'
Лига Европы, 2 раунд
Мальме
3 : 2
01.08.2019
Домжале
1' - 90'
83'
39'
Лига Европы, 2 раунд
Домжале
2 : 2
25.07.2019
Мальме
1' - 90'
42'
Лига Европы, 1 раунд
Баллимина Юнайтед
0 : 4
18.07.2019
Мальме
Был в запасе
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