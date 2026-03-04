Введите ваш ник на сайте
€ 3 млн

Селтон Санчес - статистика

Атлетик
20 февраля 2007 (19), Дуранго
#44 | Полузащитник
185 см
Испания | Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 0
04.03.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
1 : 1
28.02.2026
Атлетик
86' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
20.02.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Овьедо
1 : 2
15.02.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
56' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 2
08.02.2026
Леванте
76' - 90'
86'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
04.02.2026
Атлетик
1' - 70'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 0
04.03.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
56' - 90'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
04.02.2026
Атлетик
1' - 70'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леонеса
3 : 4
13.01.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
Был в запасе
