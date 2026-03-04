Введите ваш ник на сайте
€ 1,80 млн

Гонсало Рекена - статистика

Крылья Советов
4 марта 2003 (23)
#31 | Защитник
185 см
Аргентина
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Крылья Советов
2 : 0
04.03.2026
Оренбург
Был в запасе
Аргентина. Примера, 4 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 0
09.02.2026
Институто
Был в запасе
