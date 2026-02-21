Введите ваш ник на сайте
€ 4 млн

Макс Вайсс - статистика

Бернли
15 июня 2004 (21)
#13 | Вратарь
190 см
Германия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
1 : 1
21.02.2026
Бернли
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бернли
1 : 2
14.02.2026
Мэнсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
11.02.2026
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 2
07.02.2026
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сандерленд
3 : 0
02.02.2026
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
2 : 2
24.01.2026
Тоттенхэм
Был в запасе
