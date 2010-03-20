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    Андрей Богомазов - статистика

    #57 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Богомазов
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 20' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:1 Говерла (Ужгород)
    53'
    05.05.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.05.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Днепр (Днепр)
    18.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Арсенал (Киев)
    15.04.2010 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    10.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Металлист (Харьков)
    03.04.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.03.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Ворскла (Полтава)
    24.03.2010 Был в запасе Днепр (Днепр) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.03.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.02.2010 61' -90' Динамо (Киев) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    06.12.2009 1' -60' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Шахтер (Донецк)
    28.11.2009 1' -66' Говерла (Ужгород) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    22.11.2009 82' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Карпаты (Львов)
    24.10.2009 1' -90' Арсенал (Киев) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    17.10.2009 1' -80' Кривбасс (Кривой Рог) 4:0 Заря (Луганск)
    32'
    03.10.2009 1' -70' Металлист (Харьков) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    52'
    20.09.2009 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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