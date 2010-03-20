Андрей Богомазов - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Богомазов
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Богомазов
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|20' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|53'
|05.05.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|15.04.2010
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|24.03.2010
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.02.2010
|61' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|06.12.2009
|1' -60'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|28.11.2009
|1' -66'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.11.2009
|82' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Карпаты (Львов)
|24.10.2009
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.10.2009
|1' -80'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|4:0
|Заря (Луганск)
|32'
|03.10.2009
|1' -70'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|52'
|20.09.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)