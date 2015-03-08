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    Вячеслав Акимов - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Вячеслав
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Акимов
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 октября 1989 (33 года)
    Рост 190
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Днепр (Днепр)
    23.05.2015 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    09.05.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 3:7 Шахтер (Донецк)
    04.05.2015 1' -46' Динамо (Киев) 6:0 Говерла (Ужгород)
    18'
    25.04.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:2 Заря (Луганск)
    19.04.2015 64' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    10.04.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    03.04.2015 90' -90' Олимпик (Донецк) 1:2 Говерла (Ужгород)
    14.03.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:2 Металлист (Харьков)
    08.03.2015 33' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
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