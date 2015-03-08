Вячеслав Акимов - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Акимов
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|78
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Акимов
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|09.05.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|3:7
|Шахтер (Донецк)
|04.05.2015
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|18'
|25.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.04.2015
|64' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|10.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.04.2015
|90' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|08.03.2015
|33' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)