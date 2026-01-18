Введите ваш ник на сайте
€ 500 тыс

Хави Эрнандес - статистика

Мирандес
30 января 2004 (21), Барселона
#28 | Полузащитник
175 см
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
75'
Испания. Сегунда, 21 тур
Мирандес
2 : 2
10.01.2026
Альмерия
1' - 67'
10, 60'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 2
22.12.2025
Эспаньол
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
2
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Главные новости
Звезды футбола переходят в «Актобе», Сенегал выиграл Кубок Африки, Винисиус решил уйти из «Реала» и другие новости
01:25
Примера. «Барселона» проиграла «Сосьедаду» (1:2), отрыв от «Реала» – 1 очко
01:06
Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)
00:56
8
ФотоФорвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте финала Кубка Африки, ударив паненкой
00:18
2
ФотоИгроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста в финале Кубка Африки
00:10
3
ФотоКарпин с женой посетил матч «Сосьедада» с «Барсой» – его показали в трансляции
Вчера, 23:34
3
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 89,62%
Вчера, 23:25
ЦСКА предложил 30 миллионов за форварда «Леванте»
Вчера, 23:15
5
Клуб АПЛ хочет пригласить Хаби Алонсо
Вчера, 22:37
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера
Вчера, 22:13
12
Все новости
