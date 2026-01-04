Введите ваш ник на сайте
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Куинз Парк Рейнджерс
Румарн Баррелл
Статистика
Румарн Баррелл - статистика
Куинз Парк Рейнджерс
16 декабря 2000 (25), Бирмингем
#16 | Нападающий
184 см
Ямайка | Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
04.01.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 21'
14'
20'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2026
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 1
29.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Портсмут
1 : 1
26.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
20.12.2025
Лестер
1' - 90'
2, 33'
