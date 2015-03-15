Ринар Валеев - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Ринар
|Отчество
|Салаватович
|Фамилия
|Валеев
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Ринар
|Отчество
|Салаватович
|Фамилия
|Валеев
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -88'
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|24.05.2015
|1' -86'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|57'
|10.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|26.04.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|10.04.2015
|1' -84'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|54'
|05.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2015
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)