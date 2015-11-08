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    Виталий Гавриш - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Виталий
    Фамилия Гавриш
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
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