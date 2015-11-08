Виталий Гавриш - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Гавриш
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Гавриш
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|1' -63'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Заря (Луганск)
|34'
|23.04.2016
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|16.04.2016
|1' -67'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Динамо (Киев)
|64'
|09.04.2016
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|19.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|29.11.2015
|85' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|21.11.2015
|81' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2015
|60' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2015
|83' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|58' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)