Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хави Руэда - статистика

Сельта
8 мая 2002 (23)
#17 | Защитник
177 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 15 тур
Реал
0 : 2
07.12.2025
Сельта
71' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
0 : 1
30.11.2025
Эспаньол
1' - 70'
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
0 : 1
22.11.2025
Сельта
1' - 66'
51'
Главные новости
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
12:54
Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче
12:43
2
ФотоШансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:12
Игрок «Спартака» сказал, считает ли провалом выступления команды в этом сезоне
11:58
7
КДК рассмотрит конфликт в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
11:16
2
Фото«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
10:20
1
Все обладатели Золотой бутсы по годам: полный список с 1968 по 2025
10:16
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА
10:13
8
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Сельты»
09:32
2
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся
09:18
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 