Хави Руэда
Статистика
Хави Руэда - статистика
Сельта
8 мая 2002 (23)
#17 | Защитник
177 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 15 тур
Реал
0 : 2
07.12.2025
Сельта
71' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
0 : 1
30.11.2025
Эспаньол
1' - 70'
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
0 : 1
22.11.2025
Сельта
1' - 66'
51'
