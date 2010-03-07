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    Андрей Федоренко - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Степанович
    Фамилия Федоренко
    Команда Крумкачи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 1984 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 81
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 3 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:1 Говерла (Ужгород)
    05.05.2010 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.05.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Днепр (Днепр)
    18.04.2010 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Арсенал (Киев)
    15.04.2010 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    10.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Металлист (Харьков)
    03.04.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.03.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Ворскла (Полтава)
    13.03.2010 Был в запасе Черноморец (Одесса) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    07.03.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Таврия (Симферополь)
    27.02.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    24.10.2009 Был в запасе Арсенал (Киев) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    20.09.2009 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    29.08.2009 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    08.08.2009 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.08.2009 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Динамо (Киев)
    26.07.2009 Был в запасе Металлург (Запорожье) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.07.2009 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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