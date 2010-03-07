Андрей Федоренко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Федоренко
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 1984 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Федоренко
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 1984 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|3
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|18.04.2010
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|15.04.2010
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|13.03.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|07.03.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|20.09.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|08.08.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.08.2009
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Динамо (Киев)
|26.07.2009
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.07.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)