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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Череповец
Мирон Беляев
Статистика
Мирон Беляев - статистика
Череповец
22 января 2004 (22)
#7 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Балтика-2
1 : 4
20.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
2'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Череповец
20
2
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Балтика-2
1 : 4
20.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
2'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Череповец
1 : 1
09.08.2026
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
5 : 0
02.08.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
1' - 90'
55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
4 : 2
24.05.2026
Череповец
1' - 86'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Космос
1 : 3
11.05.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
1' - 90'
62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Череповец
3 : 0
12.04.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Искра
1 : 2
04.04.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
1' - 90'
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