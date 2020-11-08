Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Урал
Юрий Малеев
Статистика
Юрий Малеев - статистика
Урал
12 апреля 2008 (17)
#88 | Вратарь
186 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
1' - 90'
