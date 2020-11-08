Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Малеев - статистика

Урал
12 апреля 2008 (17)
#88 | Вратарь
186 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»: «Эмоции захлестнули»
13:16
2
Максименко – о матче с ЦСКА: «Время возвращать долги»
13:09
1
Мостовой поделился подробностями своего похищения: «Очнулся, когда пытались затащить в машину»
12:51
1
Черданцев назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
12:27
3
Агент Солари высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»
12:12
3
Бубнов обозначил главную проблему «Зенита»
11:54
4
Альба отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
11:33
5
Главный талант «Зенита» порвал кресты на тренировке
11:09
4
Ротенберг дал пожелание Карпину после его ухода из «Динамо»
10:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 