Краснодар
Максим Пономаренко
Статистика
Максим Пономаренко - статистика
Краснодар
18 июля 2008 (17)
#42 | Полузащитник
171 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 0
24.10.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Главные новости
Три игрока могут покинуть «Зенит», Моуринью интересуется российским футболистом, итальянский тренер отказал «Спартаку» и другие новости
01:30
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
01:19
Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026
01:11
Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии
01:05
5
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
00:48
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
00:34
1
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
00:26
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Все новости
