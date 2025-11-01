Введите ваш ник на сайте
Рио Кардинес
Статистика
Рио Кардинес - статистика
Кристал Пэлас
1 июля 2006 (19), Стивенейдж
#59 | Защитник
Тринидад и Тобаго | Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
01.11.2025
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 3
29.10.2025
Кристал Пэлас
74' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
23.10.2025
АЕК
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Кюрасао
1 : 1
15.10.2025
Тринидад и Тобаго
1' - 90'
58'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Бермудские острова
0 : 3
11.10.2025
Тринидад и Тобаго
1' - 90'
