Илья Левин - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Имя
|Илья
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.10.2015
|1' -46'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|22.09.2015
|83' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|73' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|12.09.2015
|1' -39'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Динамо (Барнаул)
|02.09.2015
|1' -65'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.08.2015
|46' -71'
|Динамо (Барнаул)
|2:2
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|23.08.2015
|1' -62'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|20.08.2015
|1' -88'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|14.08.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|1' -66'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.07.2015
|1' -13'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|73' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|77'