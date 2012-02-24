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Даниэль Любоя - статистика

Завершил карьеру
4 сентября 1978 (48), Винковци
#28 | Нападающий
189 см | 85 кг
Сербия | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
9
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
1 : 0
24.02.2012
Легия
1' - 90'
59'
Лига Европы, 1/16 финала
Легия
2 : 2
16.02.2012
Спортинг
1' - 82'
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль ТА
2 : 0
15.12.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Легия
0 : 3
01.12.2011
ПСВ
1' - 57'
Лига Европы, 3 тур
Бухарест
0 : 1
20.10.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Легия
3 : 2
29.09.2011
Хапоэль ТА
1' - 90'
67'
89'
Лига Европы, 1 тур
ПСВ
1 : 0
15.09.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы,
Спартак
2 : 3
25.08.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы,
Легия
2 : 2
18.08.2011
Спартак
1' - 90'
65'
88'
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