Павел Самойлов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Самойлов
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Павел
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Самойлов
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь-2
|13
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|1' -46'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Чита (Чита)
|02.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Томь-2 (Томск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|37'
|16.09.2015
|1' -75'
|Томь-2 (Томск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|19'
|09.09.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|30.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|23'
|13.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:0
|Динамо (Барнаул)
|82'
|10.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|02.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|22.07.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)
|34'