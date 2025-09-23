Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Сокол
Алексей Голиянин
Статистика
€ 300 тыс
Алексей Голиянин - статистика
Сокол
2 апреля 2003 (22), Сараево
#11 | Нападающий
187 см
Босния и Герцеговина | Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 4 раунд
БроукБойз
0 : 2
23.09.2025
Сокол
60' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
1' - 59'
18'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сокол
0 : 0
14.09.2025
Шинник
71' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Спартак К
2 : 1
08.09.2025
Сокол
1' - 90'
Главные новости
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Клуб Второй лиги сменит название и город
00:48
1
Только два футболиста попадали в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Лиге чемпионов
00:32
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
00:24
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
Вчера, 23:54
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
Вчера, 23:23
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 22:31
Все новости
