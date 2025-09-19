Введите ваш ник на сайте
Главная
Италия. Серия А
Команды
Лечче
Тиагу Габриэль
Статистика
Тиагу Габриэль - статистика
Лечче
26 декабря 2004 (20)
#44 | Защитник
196 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
1' - 90'
5'
20'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
79' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
1' - 90'
Главные новости
Ямаль получил награду от France Football
22:10
Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
21:58
Видео
Новичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
21:34
6
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
21:18
7
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
20:59
39
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
20:35
13
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
20:23
2
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
19:57
6
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
19:19
11
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
18:56
36
