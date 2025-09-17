Введите ваш ник на сайте
Кассиано Киала - статистика

Бавария
11 января 2009 (16)
#30 | Защитник
Германия | Ангола
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2025
Челси
1' - 90'
Германия. Кубок, 1 раунд
Веен
2 : 3
27.08.2025
Бавария
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
3
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
12:18
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
11:38
13
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
4
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
11:06
1
Овчинников объяснил, почему Талалаева не берут в топ-клубы РПЛ
10:52
1
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
2
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
10:21
2
ВидеоСтало известно, вернул ли игрок «Ахмата» футболку болельщику
09:30
2
