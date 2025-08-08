Введите ваш ник на сайте
Иван Кириценко - статистика

ЦСКА
13 марта 2008 (17)
#10 | Полузащитник
169 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 18 тур
ЦСКА (мол)
1 : 2
08.08.2025
Динамо (мол)
62' - 90'
