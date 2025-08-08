Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
ЦСКА
Иван Кириценко
Статистика
Иван Кириценко - статистика
ЦСКА
13 марта 2008 (17)
#10 | Полузащитник
169 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 18 тур
ЦСКА (мол)
1 : 2
08.08.2025
Динамо (мол)
62' - 90'
Главные новости
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
2
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
2
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
Вчера, 23:34
5
Фото
Рангник выехал на 2-й тайм матча с Боснией на велосипеде
Вчера, 22:59
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке
Вчера, 22:32
Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира
Вчера, 22:21
1
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику
Вчера, 22:03
6
Все новости
