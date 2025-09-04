Введите ваш ник на сайте
Амер Жамус - статистика

Аль-Вихдат
3 июля 2002 (23)
#6 | Полузащитник
174 см
Иордания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
0 : 0
04.09.2025
Иордания
88' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иордания
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
0 : 0
04.09.2025
Иордания
88' - 90'
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
29
Мостовой прокомментировал ничью России с Иорданией
15:11
1
Игрок «Динамо» отреагировал на слова Карпина об уходе из клуба
15:10
1
ПостДжорджина Родригес произвела фурор на Венецианском кинофестивале
15:02
3
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
14:22
3
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»
14:01
9
ВидеоОбращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
13:37
6
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
13:11
1
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
6
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 