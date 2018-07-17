Кирилл Марущак - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Марущак
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Марущак
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|9
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|61'
|26.08.2018
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|54'
|18.08.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|12.08.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Армавир (Армавир)
|08.08.2018
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.08.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|29.07.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|22.07.2018
|1' -75'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17.07.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Химки (Химки)