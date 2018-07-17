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    Кирилл Марущак - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Марущак
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 79
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
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