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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Зенит-2
Луч - Зенит-2: обзор матча 29 июля 2018
Луч
29.07.2018, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
10'
Р. Гордиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Зенит-2
90'
+3
Желтая карточка
Л. Мусаев
87'
Желтая карточка
И. Тарасов
Желтая карточка
Р. Гордиенко
86'
76'
Замена
И. Тарасов
️️️️
Д. Плетнев
72'
Замена
Р. Казаков
️️️️
И. Воробьев
Замена
И. Визнович
️️️️
М. Машнев
63'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Носов
61'
Желтая карточка
Н. Замалиев
59'
58'
Замена
Н. Прудников
️️️️
К. Макеев
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Д. Дзахов
50'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
М. Батов
46'
36'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Иванов
33'
Вторая желтая
И. Камышев
27'
Желтая карточка
И. Камышев
ГОЛ! 1:0!
Р. Гордиенко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
66
Самир Байрамов
ЦЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
88
Иван Тарасов
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
3-2-3-2
70
Котляров
91
Суслов
4
Степанец
18
Марущак
19
Машнев
17
Царикаев
13
Замалиев
17
Батов
71
Дзахов
11
Носов
18
Гордиенко
4-2-3-1
31
Кизеев
4
Пенчиков
3
Бугриев
96
Рукас
51
Синяк
47
Иванов
11
Камышев
95
Воробьев
10
Плетнев
10
Макеев
77
Бачинский
19
Машнев
98
Визнович
98
Визнович
19
Машнев
71
Дзахов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
71
Дзахов
11
Носов
77
Павленко
77
Павленко
11
Носов
17
Батов
11
Прокофьев
11
Прокофьев
17
Батов
95
Воробьев
6
Казаков
6
Казаков
95
Воробьев
10
Плетнев
88
Тарасов
88
Тарасов
10
Плетнев
10
Макеев
11
Прудников
11
Прудников
10
Макеев
47
Иванов
38
Мусаев
38
Мусаев
47
Иванов
Остались в запасе
Луч
Зенит-2
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
66
Самир Байрамов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горшков
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
66
Самир Байрамов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горшков
Статистика матча Луч - Зенит-2
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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