Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Луч
Ротор - Луч: обзор матча 22 июля 2018
Ротор
22.07.2018, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Луч
73'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Луч
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Коротаев
89'
79'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
М. Насадюк
Замена
Р. Янушковский
️️️️
А. Мязин
77'
75'
Замена
А. Павленко
️️️️
К. Марущак
ГОЛ! 1:0!
А. Коротаев
73'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
М. Султонов
66'
63'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
М. Машнев
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ю. Завезен
63'
55'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
С. Прокофьев
Желтая карточка
И. Эдиев
43'
39'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
4-3-1-2
1
Фильцов
8
Бугаев
28
Байрыев
5
Эдиев
7
Маляров
30
Друзин
84
Воробьев
22
Завезен
28
Султонов
24
Коротаев
87
Мязин
3-3-2-2
70
Котляров
4
Степанец
91
Суслов
12
Пономаренко
18
Марущак
19
Машнев
33
Больевич
13
Замалиев
3
Насадюк
11
Носов
11
Прокофьев
87
Мязин
10
Янушковский
10
Янушковский
87
Мязин
28
Султонов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
28
Султонов
24
Коротаев
23
Васильев
23
Васильев
24
Коротаев
22
Завезен
99
Абдулавов
99
Абдулавов
22
Завезен
11
Прокофьев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
11
Прокофьев
3
Насадюк
18
Гордиенко
18
Гордиенко
3
Насадюк
18
Марущак
77
Павленко
77
Павленко
18
Марущак
19
Машнев
71
Дзахов
71
Дзахов
19
Машнев
Остались в запасе
Ротор
Луч
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Денис Якуба
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
8
Денис Якуба
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Ротор - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Волгоград Арена
Новости команд
Все
Ротор
Луч
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:32
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:32
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+