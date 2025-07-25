Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Динамо
Константин Забродин
Статистика
Константин Забродин - статистика
Динамо
11 сентября 2007 (17)
#29 | Полузащитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 16 тур
Факел (мол)
3 : 4
25.07.2025
Динамо (мол)
1' - 46'
Главные новости
Фото
Батраков получил «Стальной рельс»
08:50
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
Жеребьевка ЛЧ, Пруцев ушел из «Спартака» в «Локо», 35-миллионное предложение по игроку «Зенита» и другие новости
01:45
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
01:11
1
У Кузяева появился новый вариант продолжения карьеры
01:00
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26
00:48
Видео
Лапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»
00:36
6
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»
Вчера, 23:47
3
ЦСКА рассматривает трех опорников
Вчера, 23:23
Все новости
