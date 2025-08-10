Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,30 млн

Реналдо Сефас - статистика

Пари НН
18 декабря 1999 (25), Кингстон
#21 | Нападающий
179 см
Ямайка
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 0
10.08.2025
Пари НН
63' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пари НН
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 0
10.08.2025
Пари НН
63' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
1' - 90'
Главные новости
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
1
Кобелев – о «Спартаке»: «Непонятно откуда они берут этих тренеров? Надо назначить отечественного»
19:24
2
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
1
В «Фиорентине» прокомментировали информацию об интересе к Даку
19:07
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
18:59
1
Фото«Атлетико» приобрел нападающего сборной Италии за 22+4 миллиона евро
18:46
Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность
18:33
8
Медведев высказался о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»
18:19
9
ФотоРоссия сыграет с Чили и Перу
18:05
4
Тренеру клуба РПЛ предложили «набухаться» вместе с командой
17:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 