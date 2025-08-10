Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Пари НН
Реналдо Сефас
Статистика
€ 1,30 млн
Реналдо Сефас - статистика
Пари НН
18 декабря 1999 (25), Кингстон
#21 | Нападающий
179 см
Ямайка
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 0
10.08.2025
Пари НН
63' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пари НН
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 0
10.08.2025
Пари НН
63' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
1' - 90'
