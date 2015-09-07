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    Эдуард Шаповалов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Эдуард
    Отчество Викторович
    Фамилия Шаповалов
    Команда МИТОС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1987 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    МИТОС 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2016 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    01.11.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:0 МИТОС (Новочеркасск)
    26.10.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 4:1 Дружба (Майкоп)
    18.10.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:5 МИТОС (Новочеркасск)
    11.10.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 МИТОС (Новочеркасск)
    86'
    05.10.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 4:1 МИТОС (Новочеркасск)
    28.09.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:3 Астрахань (Астрахань)
    21.09.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 МИТОС (Новочеркасск)
    14.09.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    07.09.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 2:1 МИТОС (Новочеркасск)
    01.09.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:2 Динамо (Ставрополь)
    25.08.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:1 МИТОС (Новочеркасск)
    18.08.2015 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 МИТОС (Новочеркасск)
    11.08.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.08.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 1:2 МИТОС (Новочеркасск)
    28.07.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 2:5 Машук-КМВ (Пятигорск)
    20.07.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 МИТОС (Новочеркасск)
    32'
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