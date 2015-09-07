Эдуард Шаповалов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Шаповалов
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Шаповалов
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1987 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2016
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|01.11.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|26.10.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|86'
|05.10.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|4:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|21.09.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)
|25.08.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.08.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|32'