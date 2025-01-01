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Алекса Трайкович - статистика

Спартак Сб
23 января 2007 (18), Крушевац
#10 | Полузащитник
178 см
Сербия
Статистика
Главные новости
Черданцев оправдался за ошибку во время матча «Краснодар» – ЦСКА
21:16
2
ВидеоРечь Челестини в раздевалке ЦСКА после дебютного трофея в России
20:54
1
Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром» в суперкубковом матче
20:50
1
Черданцев на матче «Краснодар» – ЦСКА: называл Челестини итальянцем и пропал на несколько минут
20:43
3
Товарищеский матч. «Динамо» разгромило «Локомотив» на «РЖД Арене» (5:1), у Окишора и Бабаева по дублю
20:37
4
Реакция Мусаева на поражение в Суперкубке
20:32
3
Акинфеев стал абсолютным рекордсменом Суперкубка
20:27
4
OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини
20:00
45
У «Матч ТВ» сломалась трансляция OLIMPBET-Суперкубка России
19:25
10
Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ
19:11
7
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