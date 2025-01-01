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Швейцария. Суперлига
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Сьон
Алтин Шала
Статистика
Алтин Шала - статистика
Сьон
18 декабря 2002 (22)
#23 | Нападающий
Косово | Швейцария
Статистика
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