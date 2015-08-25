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    Евгений Наталич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Наталич
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1981 (41 год)
    Рост 196
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 12 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 68' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 84' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Ангушт (Назрань)
    11.10.2015 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.10.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 2:0 Дружба (Майкоп)
    28.09.2015 1' -79' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Алания (Владикавказ)
    21.09.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    14.09.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    07.09.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    44'
    01.09.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Астрахань (Астрахань)
    25.08.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    89'
    18.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    90'
    12.08.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 2:5 Машук-КМВ (Пятигорск)
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