Евгений Наталич - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Наталич
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1981 (41 год)
|Рост
|196
|Вес
|85
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Наталич
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1981 (41 год)
|Рост
|196
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|68' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|84' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|1' -79'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|21.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|44'
|01.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|89'
|18.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|90'
|12.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)