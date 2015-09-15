|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|17
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.10.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|57'
|22.10.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|18'
|11.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|88'
|05.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|75'
|15.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Псков-747 (Псков)
|08.09.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|59'
|04.08.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|28.07.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Химки (Химки)
|20.07.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)