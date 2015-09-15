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    Павел Втюрин - статистика

    Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Александрович
    Фамилия Втюрин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 августа 1981 (41 год)
    Рост 187
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 17 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    27.10.2015 1' -46' Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо Вл (Владимир)
    22.10.2015 1' -74' Химки (Химки) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2015 75' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 64' -90' Волга (Тверь) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    05.10.2015 82' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    90'
    01.10.2015 83' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    27.09.2015 75' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Москва (Москва)
    90'
    21.09.2015 71' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.09.2015 1' -56' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Псков-747 (Псков)
    08.09.2015 1' -70' Строгино (Москва) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    01.09.2015 1' -72' Торпедо Вл (Владимир) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    25.08.2015 1' -88' Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    18.08.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    04.08.2015 1' -79' Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
    21'
    28.07.2015 46' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Химки (Химки)
    20.07.2015 78' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
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