Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Сиротов - статистика

Торпедо Вл
27 октября 1991 (34)
#37 | Полузащитник
180 см | 69 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Звезда
2 : 3
29.08.2026
Торпедо Вл
1' - 58'
21'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
17
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Звезда
2 : 3
29.08.2026
Торпедо Вл
1' - 58'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо Вг
0 : 1
09.08.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо Вл
2 : 2
02.08.2026
Балтика-2
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
0 : 0
24.07.2026
Торпедо Вл
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
1' - 26'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
30'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
1' - 79'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Торпедо Вл
1 : 1
10.05.2026
Звезда
50' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Иркутск
2 : 1
26.04.2026
Торпедо Вл
21' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.04.2026
Динамо Вг
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Балтика-2
2 : 0
12.04.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 1
05.04.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Чертаново
2 : 1
29.03.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
22:52
1
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
22:07
3
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+