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    Кирилл Турчин - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Турчин
    Команда Псков-747
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 сентября 1990 (32 года)
    Рост 190
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Псков-747 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 2:1 Псков-747 (Псков)
    01.11.2015 1' -90' Волга (Тверь) 0:3 Псков-747 (Псков)
    26.10.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 2:4 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    21.10.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Псков-747 (Псков)
    16.10.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 0:1 Карелия (Петрозаводск)
    05.10.2015 1' -90' Строгино (Москва) 0:1 Псков-747 (Псков)
    01.10.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 0:1 ЦРФСО (Смоленск)
    27.09.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 0:3 Псков-747 (Псков)
    21.09.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 3:1 Спартак К (Кострома)
    15.09.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Псков-747 (Псков)
    83'
    08.09.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 1:1 Сочи (Сочи)
    01.09.2015 1' -90' Химки (Химки) 4:0 Псков-747 (Псков)
    56'
    23.08.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    89'
    18.08.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 1:0 Домодедово (Москва)
    12.08.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 2:3 Волга (Тверь)
    04.08.2015 24' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Псков-747 (Псков)
    28.07.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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