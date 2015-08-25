Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руслан Алиев - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Руслан
    Отчество Габибулахович
    Фамилия Алиев
    Команда Спартак-Нальчик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 сентября 1988 (34 года)
    Рост 174
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 15 8 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 1' -80' Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    80'
    18.10.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:5 МИТОС (Новочеркасск)
    11.10.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.10.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:0 Дружба (Майкоп)
    3'
    28.09.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Алания (Владикавказ)
    28'
    21.09.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    14.09.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    07.09.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    36'
    01.09.2015 1' -84' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Астрахань (Астрахань)
    30'
    25.08.2015 1' -68' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    18.08.2015 1' -84' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    55' 84'
    12.08.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    90'
    04.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    53'
    28.07.2015 1' -89' МИТОС (Новочеркасск) 2:5 Машук-КМВ (Пятигорск)
    9' 82' 15'
    20.07.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    • Читайте нас: 
    11