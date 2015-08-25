Руслан Алиев - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Габибулахович
|Фамилия
|Алиев
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Габибулахович
|Фамилия
|Алиев
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|15
|8
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -80'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|80'
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|3'
|28.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|28'
|21.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|36'
|01.09.2015
|1' -84'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|30'
|25.08.2015
|1' -68'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|1' -84'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|55' 84'
|12.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|90'
|04.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|53'
|28.07.2015
|1' -89'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|9' 82' 15'
|20.07.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)