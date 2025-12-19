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Иван Сорокин
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Иван Сорокин - новости
Спартак
7 июня 2008 (18)
#40 | Полузащитник
Россия
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«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
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Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
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«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России
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