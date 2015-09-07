Артур Садиров - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Умамудинович
|Фамилия
|Садиров
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Артур
|Отчество
|Умамудинович
|Фамилия
|Садиров
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|16
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|89'
|01.11.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|1' -83'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|77'
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|21.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|44'
|14.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|18.08.2015
|1' -67'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|52' 67'
|12.08.2015
|1' -15'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|1' -84'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|78'
|20.07.2015
|1' -70'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)