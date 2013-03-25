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Роман Тузовский
Статистика
Роман Тузовский - статистика
Завершил карьеру
3 января 1985 (41)
#24 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1 : 0
25.03.2013
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 1
19.11.2012
Шинник
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1 : 1
30.10.2012
Волгарь
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2012
Волгарь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 1
15.10.2012
Томь
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 2
21.09.2012
Сочи
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
0 : 0
17.09.2012
Волгарь
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0 : 0
10.09.2012
Спартак-Нальчик
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 0
28.08.2012
Новокузнецк
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2012
Волгарь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 1
17.08.2012
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2012
Волгарь
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
07.08.2012
Нефтехимик
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0 : 1
24.07.2012
Уфа
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 0
16.07.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
09.07.2012
Химки
1' - 77'
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