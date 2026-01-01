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€ 50 тыс

Дмитрий Шумихин - трансферы

Зенит
26 сентября 2007 (18)
#71 | Защитник
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / 31.12.26
Зенит-2
Зенит-2
?
01.01.25 / 01.01.26
Академия Зенит
Зенит-2
?
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