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Навбахор
Шохмалик Комилов
Статистика
Шохмалик Комилов - статистика
Навбахор
14 марта 2000 (24 года)
#93 | Полузащитник
177 см
Узбекистан
Статистика
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09:57
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08:05
Флик прокомментировал 4:4 «Барселоны» с «Атлетико»
07:51
Карпин покинул «Ростов», новая травма Захаряна, Роналду хочет купить испанский клуб и другие новости
01:50
Кубок Испании. «Барселона» не удержала победу над «Атлетико» (4:4) в первом полуфинале, пропустив на 93-й минуте
01:29
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Бекхэм спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
00:12
Жена Карпина ответила, связан ли уход тренера из «Ростова» с возвращением сборной России в международные турниры
Вчера, 23:54
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