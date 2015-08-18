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    Арсен Гусейнов - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Арсен
    Отчество Арсенович
    Фамилия Гусейнов
    Команда Коломна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 января 1992 (31 год)
    Рост 187
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коломна 2 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.11.2015 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Коломна (Коломна)
    11.10.2015 1' -46' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 5:0 Коломна (Коломна)
    01.10.2015 Был в запасе Карелия (Петрозаводск) 2:0 Коломна (Коломна)
    27.09.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 0:3 Псков-747 (Псков)
    21.09.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 2:0 Коломна (Коломна)
    15.09.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    01.09.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 3:0 Коломна (Коломна)
    25.08.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    18.08.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
    12.08.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 1:2 Химки (Химки)
    28.07.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    20.07.2015 90' -90' Волга (Тверь) 4:2 Коломна (Коломна)
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