Арсен Гусейнов - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Гусейнов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 января 1992 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Гусейнов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 января 1992 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|2
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|11.10.2015
|1' -46'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|25.08.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|90' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)