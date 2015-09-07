Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евгений Панфилов - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Игоревич
    Фамилия Панфилов
    Команда Астрахань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астрахань 16 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:1 Афипс (Афипский)
    78'
    01.11.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 3:1 Астрахань (Астрахань)
    25.10.2015 1' -70' Алания (Владикавказ) 1:1 Астрахань (Астрахань)
    18.10.2015 1' -82' Астрахань (Астрахань) 4:1 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    39'
    11.10.2015 61' -90' Ангушт (Назрань) 1:1 Астрахань (Астрахань)
    05.10.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    28.09.2015 1' -46' МИТОС (Новочеркасск) 0:3 Астрахань (Астрахань)
    44'
    18.09.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    13.09.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.09.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:1 Дружба (Майкоп)
    01.09.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Астрахань (Астрахань)
    25.08.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:3 Терек-2 (Грозный)
    18.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 4:0 Астрахань (Астрахань)
    12.08.2015 1' -57' Астрахань (Астрахань) 1:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    04.08.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:0 Алания (Владикавказ)
    56'
    28.07.2015 1' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:3 Астрахань (Астрахань)
    32' 65'
    19.07.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    58'
    • Читайте нас: 
    11