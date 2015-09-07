Евгений Панфилов - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Панфилов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Панфилов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астрахань
|16
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|78'
|01.11.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|Астрахань (Астрахань)
|25.10.2015
|1' -70'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|18.10.2015
|1' -82'
|Астрахань (Астрахань)
|4:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|39'
|11.10.2015
|61' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|28.09.2015
|1' -46'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|44'
|18.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|13.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|01.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|1' -57'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|04.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|56'
|28.07.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:3
|Астрахань (Астрахань)
|32' 65'
|19.07.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|58'