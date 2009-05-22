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    Виталий Полевиков - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Виталий
    Отчество Борисович
    Фамилия Полевиков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1989 (34 года)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 18 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 77' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Балтика (Калининград)
    03.10.2009 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Витязь (Подольск)
    31.08.2009 78' -90' Витязь (Подольск) 0:2 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2009 70' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Витязь (Подольск)
    27.06.2009 46' -83' Витязь (Подольск) 1:0
    16.06.2009 1' -46' Салют (Белгород) 1:1 Витязь (Подольск)
    13.06.2009 56' -90' Металлург Л (Липецк) 0:3 Витязь (Подольск)
    05.06.2009 75' -90' Витязь (Подольск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.05.2009 1' -53' Урал (Екатеринбург) 2:1 Витязь (Подольск)
    19'
    22.05.2009 1' -67' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Витязь (Подольск)
    14.05.2009 34' -90' Витязь (Подольск) 0:0 Чита (Чита)
    11.05.2009 70' -90' Витязь (Подольск) 0:0
    03.05.2009 85' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Витязь (Подольск)
    22.04.2009 46' -90' Витязь (Подольск) 1:1 Анжи (Махачкала)
    19.04.2009 1' -46' Витязь (Подольск) 2:0 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    11.04.2009 66' -90' Краснодар (Краснодар) 1:1 Витязь (Подольск)
    08.04.2009 60' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Витязь (Подольск)
    74'
    28.03.2009 61' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Носта (Новотроицк)
    85'
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