|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|18
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|77' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|03.10.2009
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|31.08.2009
|78' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:2
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2009
|70' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|27.06.2009
|46' -83'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|16.06.2009
|1' -46'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|13.06.2009
|56' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|05.06.2009
|75' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.05.2009
|1' -53'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|19'
|22.05.2009
|1' -67'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|14.05.2009
|34' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Чита (Чита)
|11.05.2009
|70' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|03.05.2009
|85' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Витязь (Подольск)
|22.04.2009
|46' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|19.04.2009
|1' -46'
|Витязь (Подольск)
|2:0
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|11.04.2009
|66' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|08.04.2009
|60' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|74'
|28.03.2009
|61' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|85'