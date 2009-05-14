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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Чита
Витязь - Чита: обзор матча 14 мая 2009
Витязь
14.05.2009, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
0 : 0
Завершен
Чита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Чита
Замена
С. Мельников
️️️️
А. Мязин
Замена
В. Беличенко
️️️️
М. Крейсман
Замена
М. Ванев
️️️️
В. Селецкий
Замена
М. Андреев
️️️️
С. Шарин
Замена
А. Киреев
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
Р. Григорян
Замена
Г. Гармашов
️️️️
Г. Богю
Замена
С. Хабаров
️️️️
Р. Гаврюш
Желтая карточка
А. Подпругин
Желтая карточка
А. Смирнов
Замена
В. Полевиков
️️️️
М. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
50
Никита Денисов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
8
Сергей Шарин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Роман Гаврюш
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Витязь
88
Андрей Киреев
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
23
Виталий Полевиков
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Чита
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
7
Михаил Ванев
ЦЗ
91
Георгий Гармашов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
4-1-3-2
1
Соколов
50
Денисов
14
Рогочий
3
Смирнов
22
Шабаев
10
Козлов
8
Шарин
4
Калашников
28
Григорян
87
Мязин
10
Анохин
3-5-1
1
Городов
13
Подпругин
30
Агрофенин
3
Аликин
9
Гаврюш
0
Крейсман
10
Булатенко
9
Нагибин
14
Селецкий
0
Богю
10
Козлов
23
Полевиков
23
Полевиков
10
Козлов
8
Шарин
77
Андреев
77
Андреев
8
Шарин
87
Мязин
13
Мельников
13
Мельников
87
Мязин
28
Григорян
88
Киреев
88
Киреев
28
Григорян
0
Крейсман
26
Беличенко
26
Беличенко
0
Крейсман
14
Селецкий
7
Ванев
7
Ванев
14
Селецкий
0
Богю
91
Гармашов
91
Гармашов
0
Богю
9
Гаврюш
20
Хабаров
20
Хабаров
9
Гаврюш
Остались в запасе
Витязь
Чита
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Витязь - Чита
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Витязь
Чита
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
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