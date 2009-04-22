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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Анжи
Витязь - Анжи: обзор матча 22 апреля 2009
Витязь
22.04.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
89'
М. Андреев
90'
Д. Цораев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Анжи
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
С. Мельников
Желтая карточка
А. Архипов
ГОЛ! 1:1!
Д. Цораев
ГОЛ! 1:0!
М. Андреев
Желтая карточка
Н. Денисов
Замена
З. Арзиани
️️️️
Г. Ходжава
Замена
М. Андреев
️️️️
С. Анохин
Замена
Н. Кажаров
️️️️
С. Сердюков
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Авсюк
Желтая карточка
М. Бакаев
Замена
С. Мельников
️️️️
А. Мязин
Замена
В. Полевиков
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
С. Сердюков
Желтая карточка
В. Авсюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
50
Никита Денисов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
4
Илья Калашников
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
8
Евгений Щербаков
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Витязь
18
Алексей Архипов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
23
Виталий Полевиков
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Анжи
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
4-1-3-2
1
Соколов
50
Денисов
14
Рогочий
3
Смирнов
22
Шабаев
10
Козлов
4
Калашников
9
Авсюк
28
Григорян
87
Мязин
10
Анохин
4-1-4-1
31
Абаев
13
Тагирбеков
88
Наваловский
17
Мамаев
20
Саджая
88
Бакаев
6
Цораев
8
Щербаков
28
Ходжава
23
Жосан
29
Сердюков
10
Козлов
23
Полевиков
23
Полевиков
10
Козлов
9
Авсюк
18
Архипов
18
Архипов
9
Авсюк
10
Анохин
77
Андреев
77
Андреев
10
Анохин
87
Мязин
13
Мельников
13
Мельников
87
Мязин
28
Ходжава
25
Арзиани
25
Арзиани
28
Ходжава
29
Сердюков
87
Кажаров
87
Кажаров
29
Сердюков
Остались в запасе
Витязь
Анжи
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Витязь - Анжи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Труд
Посещаемость:
2500 из 11962 зрителей (20%)
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