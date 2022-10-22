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    Тони Янчке - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Тони
    Фамилия Янчке
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Родной город Хойерсверда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1990 (32 года)
    Рост 177
    Вес 72
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 90' - 90' Боруссия 3:2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур
    12.02.2023 Был в запасе Герта 4:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 90' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:2 Бавария (Мюнхен)
    12.02.2023 Был в запасе Герта (Берлин) 4:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    04.02.2023 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    28.01.2023 90' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:4 Боруссия (Менхенгладбах)
    25.01.2023 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.01.2023 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:3 Байер (Леверкузен)
    11.11.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    04.11.2022 1' -81' Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Штутгарт (Штутгарт)
    30.10.2022 90' -90' Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.10.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    15.10.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    09.10.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 5:2 Кельн (Кельн)
    01.10.2022 Был в запасе Вердер (Бремен) 5:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    17.09.2022 90' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    04.09.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Майнц (Майнц)
    27.08.2022 85' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    19.08.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Герта (Берлин)
    13.08.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    06.08.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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