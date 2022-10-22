Тони Янчке - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Янчке
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хойерсверда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Янчке
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хойерсверда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|90' - 90'
|Боруссия
|3:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Герта
|4:1
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|90' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Бавария (Мюнхен)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|4:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|28.01.2023
|90' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:4
|Боруссия (Менхенгладбах)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:3
|Байер (Леверкузен)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|04.11.2022
|1' -81'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|30.10.2022
|90' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|5:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|17.09.2022
|90' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|85' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Герта (Берлин)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)