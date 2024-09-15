Руслан Дедух - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Дедух
|Команда
|Левый берег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1998 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Дедух
|Команда
|Левый берег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1998 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.12.2024
|1' - 90'
|Ворскла
|0:1
|Левый берег
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|07.12.2024
|1' - 90'
|Левый берег
|3:1
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|6' 31' 58'
|30.11.2024
|1' - 82'
|Левый берег
|1:1
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|46'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левый берег
|15
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Левый берег (Киев)
|07.12.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|3:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|6' 31' 58'
|30.11.2024
|1' -82'
|Левый берег (Киев)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|46'
|24.11.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:0
|Левый берег (Киев)
|58'
|02.11.2024
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Левый берег (Киев)
|30'
|19.10.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|0:0
|Левый берег (Киев)
|05.10.2024
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Левый берег (Киев)
|29.09.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:3
|Динамо К (Киев)
|21.09.2024
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Левый берег (Киев)
|15.09.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.09.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:3
|Левый берег (Киев)
|87'
|26.08.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|45'
|18.08.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|61'
|09.08.2024
|1' -90'
|Левый берег (Киев)
|0:3
|Ворскла (Полтава)
|34'
|04.08.2024
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Левый берег (Киев)